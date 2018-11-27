Глава поселения в Чувашии ответил за долги за газ

Чебоксары, , 14:40 — REGNUM В Чувашии главу сельского поселения привлекли к ответственности за непринятие мер по погашению задолженности за потреблённый газа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокурорская проверка проводилась в Вурман-Сюктерском сельском поселении. По данным ведомства, было выявлено, что администрацией поселения не исполнены обязательства по оплате поставленного газа в установленные договором сроки: с января по август 2018 года долг превысил 2 млн 855 тыс. рублей. В соответствии с требованием правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа, ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» письмом от 7 сентября 2018 года уведомило администрацию поселения о введении ограничения подачи газа с 1 октября 2018 года.

«Поскольку администрация не предприняла никаких мер по оплате задолженности и не исполнила обязанности об ограничении подачи газа, прокуратурой района в отношении главы Вурман-Сюктерского сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 9.22 КоАП РФ («Нарушение потребителем газа введённого режима ограничения потребления газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием введения такого ограничения»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, постановлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору главе сельского поселения назначено наказание 10 тыс. рублей штрафа.

Читайте также: «Дальше некуда»: ситуация с миллиардными долгами за газ в Чувашии

Напомним, в конце сентября 2018 года газовики отмечали, что за отопительный сезон 2017/18 гг. для муниципальных нужд районов и города поставлено природного газа на сумму 1692,6 млн рублей, из них оплачено 1089 млн рублей (64,3%). То есть за прошедший отопительный период долги возросли на 603,5 млн рублей, а в мае — августе 2018 года — ещё на 50,7 млн рублей. Наиболее проблемными в части расчетов названы теплоснабжающие организации Вурнарского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Чебоксарского районов и городов Алатырь, Канаш, Чебоксары, Шумерля.