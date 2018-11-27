В Калуге начал работу форум «Промышленность. Инновации. Технологии»

Калуга, , 14:30 — REGNUM В Калуге сегодня, 27 ноября, открылся ежегодный промышленно-инновационный форум. Его организатор — Калужская торгово-промышленная палата при поддержке правительства области, Городской управы Калуги и Координационного совета предпринимательских союзов России.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в течение трех дней участниками форума станут более 500 человек — представители региональной и муниципальной власти, российских и международных промышленных компаний, институтов развития, финансовых организаций, предпринимательских объединений, разработчики инновационных технологий, журналисты. В качестве экспертов на мероприятиях выступят представители Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, АО «Российский экспортный центр».

Форум начался с промышленной выставки. Порядка пятидесяти ее участников из Калужской области и других регионов страны представили продукцию, проекты и услуги в различных сферах производства, а также логистики, строительства и ЖКХ, ресурсосбережения, программного обеспечения и других с акцентом на использование инновационных технологий и решений.

Одновременно открылась выставка «Производство как искусство». В экспозиции — 16 фоторабот калужских любителей и профессионалов. Всего на конкурс поступило 253 фотографии, демонстрирующие современное состояние и развитие промышленного комплекса региона.

Приветствуя участников и гостей мероприятия, губернатор области Анатолий Артамонов акцентировал, что именно «личное общение на площадках форума, в частности в рамках выставки, дает хорошую возможность участникам установить новые деловые контакты, наладить кооперационные связи, обменяться успешным опытом». По словам губернатора, за десять месяцев этого года рост промышленного производства в области составил 4,4%.

«Мы хотим, чтобы движение вверх не прекращалось, — отметил он. — Промышленность — главный поставщик средств в региональный бюджет. Несмотря на то, что большая их доля направляется в социальную сферу, часть из них идет на программы поддержки бизнеса, те, что дают мультипликативный эффект».

Глава Калужского региона заметил, что помощь оказывается не только малым и средним компаниям. Для крупных производителей Фонд поддержки промышленности предлагает различные механизмы, в том числе заключение специального инвестиционного контракта (СПИК), гарантирующего предприятию льготы и неизменность условий работы на определенный период. За последнее время два калужских предприятия заключили такой контракт, семь получили займы фонда на реализацию новых проектов. По мнению Анатолия Артамонова, таких положительных примеров должно быть больше.

«Верю, что наша экономика и промышленность и далее будут развиваться. Нам есть чем поделиться. Калужская область всегда хотела быть и будет в авангарде», — резюмировал губернатор Калужской области, поздравив всех с открытием форума и выставки.

Форум будет работать три дня. В программе — выездное заседание комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности, стратегическая сессия «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства. Меры государственной поддержки», тематические дискуссии, биржа деловых контактов и другие мероприятия.