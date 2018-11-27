Повышение НДС стало бы дополнительным бременем для авиаотрасли — эксперт

Москва, , 14:21 — REGNUM Если ставка НДС на перелеты через Москву будет повышена до 20%, это станет дополнительным бременем для отрасли, и так пребывающей в сложном положении, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 27 ноября, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя информацию о возможном повышении ставки по решению министерства финансов.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра Дмитрий Медведева не утверждать предложенный министерством финансов вариант повышения ставки НДС на внутренние перелёты через московский авиаузел с 10 до 20%. Такой вариант приведет к снижению пассажиропотока, проблемам отрасли и потерям бюджетных доходов, считает Дитрих. Сейчас ставки НДС для всех рейсов составляют 10%, исключение — нулевые ставки для Калининграда, Дальнего Востока и Симферополя.

Министр транспорта выражает позицию всей отрасли, и я с ним солидарен. Если будет утвержден тот вариант, который предлагает министерство финансов, это станет дополнительным серьёзным бременем на отрасль, которой и так непросто.

Ранее участники рынка добились временного снижения ставок НДС с 18 до 10%. Если сейчас на рейсах через Москву ставки будут подняты до 20%, мы снова окажемся в ситуации 2014−2015 годов, когда было совсем тяжело.

Желание министерства финансов пополнить бюджет понятно. Через московский авиаузел по разным данным проходит от 65 до 75 процентов всего трафика, причем это самый прибыльный трафик. Однако последствия такого решения будут негативны для всех, — отметил Рыбак.