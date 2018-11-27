В Ярославской области землевладельцы оспаривают кадастровую стоимость

Ярославль, , 15:04 — REGNUM В Ярославской области частные лица и организации массово оспаривают кадастровую стоимость земельных участков, чтобы уменьшить налогообложение. Иски об этом ежедневно рассматривает областной суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в областном суде, счет исков идет на сотни. Ответчиками по ним выступают правительство региона, управление Росреестра и федеральная кадастровая палата. Интересно, что иски подают не только частные организации, но и муниципальные — например, школа № 76 города Ярославля. При этом земельный налог, сумма которого зависит от стоимости земли, зачисляется в местный бюджет.

Законодательство разрешает собственникам земли, если они не согласны с кадастровой оценкой, заменить ее на рыночную. В этом случае оценку участка проводят независимые оценщики. Суд может согласиться с выводами оценщика или назначить дополнительную экспертизу. В абсолютном большинстве случаев иски удовлетворяются», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде.

Оспаривают оценку земли и крупные налогоплательщики. Например, пивоваренная компания «Балтика». Только по одному из земельных участков «Балтика» заявила об изменении кадастровой стоимости в 105 млн на рыночную — в 66 млн рублей. В этом случае суд на согласился с таким снижением и назначил экспертизу, которая установила цену в 84 млн рублей.

Кадастровая оценка земли в Ярославской области проводилась в 2012 году, новая оценка назначена на 2019 год. Власти неоднократно заявляли о том, что бюджет несет потери от судебной переоценки. Однако точную сумму потерь назвать невозможно, так как судебные процессы идут постоянно.

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