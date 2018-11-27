Какие новые «драйверы роста» на самом деле нужны экономике РФ?

Москва, , 14:53 — REGNUM Экономике РФ нужны реформы вроде тех, которые проводил президент США Франклин Рузвельт во времена «Нового курса», уверен директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, констатировавшего, что экономике РФ нужные новые драйверы роста.

«Нужны очень массивные государственные инвестиции, — сказал Кагарлицкий. — Причём именно в развитие промышленности и науки. Прежде всего в производство. Нужно не выделять два-три гигантских показушных проекта, в которые вбухиваются все свободные деньги и потом разворовываются, а заниматься восстановлением инфраструктуры в масштабах всей страны. Нужны огромные государственные инвестиции, причем убранные из-под контроля мега-корпораций, которые в свою очередь должны быть национализированы. Нужны структурные реформы и как минимум то, что делал Рузвельт во время «Нового курса» в США».

Ещё один момент — повышение зарплат, легализация забастовок, создание условий для того, чтобы работники могли добиваться соблюдения их прав на производстве.

«И последнее — это, конечно, протекционизм, — подытожил Кагарлицкий. — Мы получили большое количество иномарок, которые производятся в РФ. А почему? При вступлении в ВТО российская автомобильная промышленность получила меры по защите инвестиций. Протекционистские меры. Кто настоял на этом? Думаете, АвтоВАЗ? Главными лоббистами были «Фольксваген», «Тойота» и прочие, которые настаивали на том, чтобы российское правительство ввело протекционистские меры. В противном случае пошли бы прахом все их инвестиции, сделанные в РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизили на 0,2 процентных пункта прогноз роста экономики России в 2018 году.

В докладе организации, представленном в среду в Париже, говорится, что прогноз роста российской экономики на 2019—2020 годы не изменился и составляет 1,5% в 2019 и 1,8% в 2020 году. По мнению экспертов ОЭСР, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7%, в 2019 году темпы роста несколько замедлятся — до 3,5%.

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