Граждане РФ снимают долгосрочные валютные вклады ради срочных — эксперт

Москва, , 13:47 — REGNUM Жители России, которые изымают свои валютные вклады из российских банков, если и будут хранить деньги в банках, то по краткосрочным вкладам, считает зампредседателя правления Веста банка Алексей Федоров.

Ранее РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ сообщило, что объем долгосрочных валютных вкладов в российских банках в октябре 2018 года уменьшился почти на 300 млрд рублей ($4,5 млрд). По состоянию на 1 ноября 2018 года доля валютных вкладов на срок от месяца до года в кредитных организациях страны впервые за 2,5 года превысила 30% от общей суммы всех валютных вкладов.

«Население, действительно, активно изымает валютные вклады. Этому много причин. В первую очередь, это происходит из-за недоверия, которое проявляется в том, что люди предпочитают хранить деньги с помощью других инструментов, при этом получая к ним более оперативный доступ.

Что касается уровня ставок, то, действительно, если месяца три назад нормальной была ставка 1,5−2% долларов, то сегодня она доходит до 3% и выше. Всё это следствие активного оттока вкладов, и банки не придумали ничего лучшего, как повышать ставки, чтобы компенсировать этот отток.

Я бы обратил внимание на срочность вкладов — тут есть некий кризис недоверия и непонимания, что будет происходить дальше. Никто не готов фиксировать такие условия надолго — ни банки, ни клиенты. Банкам нет смысла устанавливать высокую ставку на длительный срок, так как она существенно выше по сравнению с той, что была раньше.

Поэтому они делают привлекательной ставку по коротким вкладам. И клиенты хотят иметь возможность в случае необходимости забрать свои деньги и не делают вклад на длительный срок.

Непонимание перспективности среднесрочных и долгосрочных вкладов ведет к тому, что финансовые учреждения, как и клиенты, сосредоточивают свои интересы именно на вкладах на короткий срок.

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