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«Всё ещё хуже» – о словах Кудрина про застой в экономике РФ

Экономика

Деградация экономики РФ продолжается, и признаков её восстановления пока не наблюдается

«Всё ещё хуже» – о словах Кудрина про застой в экономике РФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Экономика

Москва, 27 ноября 2018, 14:50 — REGNUM  Беда низких темпов роста экономики РФ в том, что этот рост наблюдается на фоне её многолетнего падения, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, заявившего о том, что экономика России находится в «застойной яме», поскольку последние десять лет она растёт всего на один процент в год.

«Это тот редкий случай, когда с Кудриным невозможно не согласиться, — сказал Кагарлицкий. — Темпы роста действительно очень низкие, но это было бы ещё полбеды. В США тоже низкие темпы роста, но они приходятся на очень большие размеры экономики. Но размеры экономик РФ и США совершенно разные. Беда низких темпов роста в РФ в том, что этот рост наблюдается на фоне многолетнего падения. Мы сначала потеряли около 40% наших промышленных мощностей, потом мы потеряли значительную часть ВВП, пережили глубокий спад в 2009—2010 годах, когда экономика РФ падала быстрее, чем большинство экономик развитых индустриальных стран».

Иными словами, как объяснил Кагарлицкий, низкие темпы роста свидетельствуют не о том, что мы медленно выбираемся из ямы, а о том, что деградация продолжается.

«Всё ещё хуже, чем сказал Кудрин», — констатировал директор ИГСО.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Центра развития НИУ Высшей школы экономики, 2019 год окажется одним из самых трудных для российской экономики. Как полагают экономисты, в ближайшие три года рост ВВП в России не превысит 1,6−1,9%. При этом в следующем году — в 2019-м — он составит 1,3%.

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Макроэкономика России
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