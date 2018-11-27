Аналитики назвали стоимость самых дешёвых квартир в Москве

Москва, , 13:40 — REGNUM Самая дешёвая квартира на территории Москвы стоит 1,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM аналитики портала «Мир квартир».

Объект расположен в Зеленоградском округе столицы и представляет собой студию площадью 15 квадратных метров на первом этаже 15-этажного дома. Рядом находятся лесной массив и остановка общественного транспорта.

За 1,8 млн рублей продаётся студия в Новой Москве на территории с малоэтажной застройкой. Площадь составляет 14 квадратов, ходит автобус до станции метро «Саларьево».

В пределах МКАД самым дешёвым жильём оказалась 17-метровая студия в 22 минутах ходьбы до станции метро «Каширская». Её цена составляет 2,79 млн рублей.