«ФосАгро» укрепляет связи с Великобританией

Москва, , 13:11 — REGNUM Делегация «ФосАгро» приняла участие в Четвертом Российско-Британском бизнес-форуме, нацеленном на развитие экономических отношений и торгово-инвестиционного сотрудничества деловых кругов двух стран. Российские и британские эксперты оценивают динамику развития рынков, вырабатывают пути расширения торгово-экономического сотрудничества.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил позитивную динамику российско-британских торгово-экономических отношений, подчеркнув, что «при общем росте товарооборота между Россией и Великобританией в первом полугодии 2018 г. на 18,7%, несырьевой экспорт вырос более чем в 1,5 раза».

Во время выступления на панельной сессии «Инновации и технологии как фактор развития экспорта» Андрей Гурьев рассказал об успешном опыте внедрения на предприятиях Группы «ФосАгро» наилучших доступных технологий, инновационных и цифровых решений на базе платформы «Индустрия 4.0» при строительстве новых высокотехнологичных производств и модернизации действующих. Именно они, вкупе с высоким качеством и экологической чистотой продукции, постоянной работой по повышению эффективности и производительности труда, оптимизации бизнес-процессов и издержек, усиливают конкурентные преимущества Группы «ФосАгро» на несырьевых экспортных рынках.

Андрей Гурьев отметил, что компания постоянно анализирует любые потенциальные возможности, которые позволят безопасным, экологически чистым удобрениям «ФосАгро» стать более доступными для местных фермеров, производящих продукцию для британских и других европейских покупателей.

«Ежегодные поставки «ФосАгро» в Великобританию варьируются в диапазоне от 60 до 110 тыс. тонн удобрений, не превышая 10% от импорта фосфорсодержащих удобрений в эту страну, и мы видим значительный потенциал их роста», — отметил Андрей А. Гурьев, подчеркнув, что этому бы способствовала отмена действия таможенного тарифа в ЕС в 6,5% в отношении удобрений из России.

Глава «ФосАгро» также рассказал о том, что развитие бизнеса компании всегда было основано на инновациях. Компания предлагает комплексные решения в вопросах подбора марок удобрений и их правильного внесения для максимального повышения урожайности.

Современные технологии управления урожаем основано не только на минеральном сырье, но и на применении биологических добавок и современных агротехнологий.

В горнодобыче и обогащении компания внедряет автоматические системы и технологии управления данными, позволяющими дистанционно управлять процессами бурения в подземных рудниках.

Инновации позволяют «ФосАгро» значительно повышать операционную эффективность производственных процессов. Центром научно-внедренческих компетенций «ФосАгро» выступает старейший отраслевой институт по удобрениям и инсектофунгицидам — АО «НИУИФ им. проф. Я.В. Самойлова», который в следующем году отметит 100-летний юбилей.

«ФосАгро» также активно работает с ведущими международными исследовательскими организациями в сфере сельского хозяйства, чтобы помочь фермерам повысить урожайность путем правильного применения удобрений. Недавно в ходе масштабного эксперимента с Международным институтом питания растений в Вологодской области с использованием высокоточных техник применения удобрений удалось добиться впечатляющего роста урожайности — на 30%, при этом количество урожаев в год увеличилось с 3 до 4.

В НИОКР и развитие Группы «ФосАгро» в целом за последние 5 лет было инвестировано более 150 млрд рублей (2,5 млрд долларов), или не менее 50% от EBITDA. Совместно с ЮНЕСКО Группа «ФосАгро» стимулирует научные и прикладные разработки в области Зелёной Химии, способствующие повышению эффективности производства и сохранению окружающей среды, с привлечением молодых учёных со всего мира.