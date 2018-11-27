Специалисты РКС представили сеть высокоточного позиционирования

Москва, , 13:01 — REGNUM Возможности инфраструктурных проектов для цифровой экономики России представили специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС) на состоявшемся в Железногорске VII Международном инновационном форуме. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба предприятия.

Заместитель гендиректора РКС Анатолий Перминов сообщил о походах при работе с регионами, обеспечивающих достижение быстрого экономического эффекта при минимальных затратах, и представил новейшие геоинформационные сервисы по сельскому, лесному хозяйству, экологии, контролю территорий и другим направлениям.

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Речь, в частности, шла о проекте создания национальной сети высокоточного позиционирования (НСВП), которая интегрирует наземные станции, работающие на основе сигналов ГЛОНАСС. Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить точность спутниковой навигации до сантиметров, при этом возрастут точность и оперативность работ в области геодезии и картографии, кадастровой съемки, контроля использования земель, а также в строительстве и на транспорте.

На базе сети будут доступны сервисы транспортной навигационной платформы, способной обрабатывать полтора миллиона сообщений от объекта в секунду. В рамках проекта также появятся сервисы логистической платформы, платформы комплексных приложений, сервисы высокоточной картографии, системы биллинга, метеообеспечения и другие.

Напомним, холдинг РКС был назначен оператором НСВП в 2016 году. В настоящее время в рамках проекта ведётся интеграция действующих на территории России корректирующих станций в единую сеть с оптимизированной топологией, единым планом развития и соответствующей нормативно-правовой базой.

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