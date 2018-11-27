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Количество рейсов из аэропорта Лаппеенранты может увеличиться

Экономика

В расширенный перечень рейсов могут войти и крупные российские города

Хельсинки, 27 ноября 2018, 13:02 — REGNUM  Аэропорт финского города Лаппеенранты ведет переговоры с ирландской авиакомпаний Ryanair, чтобы с весны 2019 года расширить перечень городов Европы, в которые можно совершать рейсы. В том числе это могут быть Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщил мэр города Лаппеенранты Киммо Ярва на пресс-конференции в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил Ярва, за время работы аэропорта с компанией Ryanair заполнение самолетов было практически 100%, при этом половину пассажиров составляли российские туристы.

«Мы надеемся, что в будущем нам удастся наладить сообщение Лаппеенранты и с каким-нибудь российским городом, например с Москвой или Санкт-Петербургом».

Аэропорт Лаппеенранты — единственный аэропорт в Финляндии, принадлежащий городу, а не государственной компании. Сейчас он активно сотрудничает с авиакомпанией Ryanair, которая с весны 2017 осуществляла рейсы по двум направлениям — Афины и Салоники.

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