Конкурс на «аэроэкспресс» до «Пулково» вновь продлят

Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Сроки проведения конкурса на концессию по созданию и использованию железнодорожной линии до петербургского аэропорта «Пулково» могут быть продлены еще на два месяца. Об этом сообщил 27 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, передает «Интерфакс».

Ранее дата окончания конкурса на «аэроэкспресс» до аэропорта уже была перенесена с 10 октября на 28 ноября 2018 года.

По словам Албина, сроки конкурса «скорее всего, будут перенесены на два месяца, чтобы лучше подготовить документацию».

«Интересанты есть. Не десятки конечно, но есть», — добавил чиновник, имея в виду потенциальных участников конкурса.

Напомним, проект «аэроэкспресса» на основе государственно-частного партнерства предусматривает создание скоростной железнодорожной линии между «Пулково» и Витебским вокзалом.

Ранее в качестве конечного пункта линии рассматривался Балтийский вокзал. Но этот вариант был отклонен властями города. Как говорят в Смольном, из-за того необходимости значительной реконструкции действующих железнодорожных линий, перегруженности в часы «пик» станции метро «Балтийская» и по ряду других причин.

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