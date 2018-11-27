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Конкурс на «аэроэкспресс» до «Пулково» вновь продлят

Экономика

Проект никак не может сдвинуться с мертвой очки

Конкурс на «аэроэкспресс» до «Пулково» вновь продлят
Дарья Драй © ИА REGNUM
Электричка

Санкт-Петербург, 27 ноября 2018, 12:48 — REGNUM  Сроки проведения конкурса на концессию по созданию и использованию железнодорожной линии до петербургского аэропорта «Пулково» могут быть продлены еще на два месяца. Об этом сообщил 27 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, передает «Интерфакс».

Ранее дата окончания конкурса на «аэроэкспресс» до аэропорта уже была перенесена с 10 октября на 28 ноября 2018 года.

По словам Албина, сроки конкурса «скорее всего, будут перенесены на два месяца, чтобы лучше подготовить документацию».

«Интересанты есть. Не десятки конечно, но есть», — добавил чиновник, имея в виду потенциальных участников конкурса.

Напомним, проект «аэроэкспресса» на основе государственно-частного партнерства предусматривает создание скоростной железнодорожной линии между «Пулково» и Витебским вокзалом.

Ранее в качестве конечного пункта линии рассматривался Балтийский вокзал. Но этот вариант был отклонен властями города. Как говорят в Смольном, из-за того необходимости значительной реконструкции действующих железнодорожных линий, перегруженности в часы «пик» станции метро «Балтийская» и по ряду других причин.

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