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Движение вниз «задаёт» переизбыток нефти на мировых рынках

Экономика

Нефть марки Brent может опуститься до $55

Москва, 27 ноября 2018, 12:36 — REGNUM  Движение нефтяных котировок вниз, скорее всего, продолжится, это будет определять переизбыток нефти на мировых рынках, По данным ОПЕК падение спроса на нефть в таких странах как Мексика, Канада, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия происходит из-за внедрения энергосберегающих технологий, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Переизбыток нефти на мировом рынке сейчас составляет более 2 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия продолжает наращивать добычу нефти под давлением США и уже с начала 2018 года увеличение суточной добычи составило более 1,5 млн баррелей в сутки.

«Все эти факты способствуют дальнейшему снижению нефтяных котировок. В ближайшей перспективе нефть марки WTI достигнет отметки 45 долларов за баррель, а нефть марки Brent может опуститься до 55 долларов за баррель», — считает эксперт.

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