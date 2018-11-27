Президент Киргизии призвал расширять производство для снижения миграции

Бишкек, , 12:31 — REGNUM «Чем больше производства в стране, тем больше рабочих мест, и тем меньше наших соотечественников покинут свой дом в поисках заработка», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, посетивший одно из местных текстильных предприятий и макаронную фабрику, пишет пресс-служба главы государства.

По его словам, политика киргизстанских властей направлена на поддержку предпринимателей, в том числе в регионах республики, что должно способствовать развитию страны и повышению благосостояния граждан.

При этом Жээнбеков отметил, что предприниматели, которые открывают перерабатывающие предприятия в регионах и обеспечивают работой местное население, должны быть самыми уважаемыми и почитаемыми гражданами в Киргизии.

Также киргизстанский лидер заострил внимание на основных проблемах бизнеса в республике — бюрократии и коррупции.

«Чаще всего местные власти, правоохранительные органы вместо того, чтобы помогать таким предпринимателям, наоборот, чинят им препятствия, мучают необоснованными проверками. Мы усиленно работаем над тем, чтобы менять такой подход к бизнесу. Так не должно быть», — подытожил президент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в настоящее время свыше 600 тысяч граждан Киргизии стали трудовыми мигрантами и вынуждены работать за пределами республики. Из них 88% находятся на территории России. По неофициальной информации, на заработки за рубеж отправились около миллиона киргизстанцев (шестая часть населения страны).

Согласно данным российского Центробанка, в 2017 году работающие в России киргизстанцы перечислили на родину через системы денежных переводов рекордную сумму — $2,21 млрд (138,4 млрд рублей по текущему курсу). Также сопоставимую сумму они привезли в Киргизию в виде наличных денег.

Отметим, что Всемирный банк назвал Киргизию лидером среди стран Средней Азии и Европы по соотношению денежных переводов от трудовых мигрантов к объему валового внутреннего продукта.