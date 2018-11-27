Таджикистан покупает почти в три раза больше, чем продает

Душанбе, , 12:29 — REGNUM В Таджикистане растет отрицательное сальдо внешней торговли. Так, по данным агентства по статистике страны, за 10 месяцев 2018 года внешний торговый оборот страны составил 3 млрд 491 млн долларов, рост — 263,4 млн долларов или 8,2%.

Однако рост этого показателя обеспечивает увеличение объемов импорта, который за отчетный период сложился на уровне 2 млрд 587, 9 млн долларов, повысившись по отношению к прошлогоднему показателю на 16,8%. На это повлиял рост объемов ввоза в страну текстильных изделий (на 55,4%), минеральных продуктов (на 15,5%), не драгоценных металлов (на 5,4%) и продуктов химической промышленности (на 5,7%).

Экспорт продолжает сокращаться. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года он снизился на 9,8% и составил 903,5 млн долларов. Таким образом, по официальным данным, отрицательное сальдо за январь-октябрь 2018 года составило 1 млрд 684,5 млн долларов. Такая ситуация складывается из-за уменьшения на 99,3% доли драгоценных металлов, на 45,7% транспортных средств и на 58,6% — машинного оборудования.

Основными покупателями таджикской продукции стали Казахстан, Турция, Узбекистан и Афганистан. Основные импортеры — Россия (29,6%), Китай (18,8%) и Казахстан (16,9%).