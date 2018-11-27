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Обострение ситуации между РФ и Украиной усилит падение рубля — эксперт

Экономика

Доллар может повыситься до 68 рублей и выше

Москва, 27 ноября 2018, 12:28 — REGNUM  Рубль сначала недели (26 ноября) стал заложником политических факторов, нежели экономических. Связано это с инцидентом, который прошел с военными кораблями российской и украинской сторон в Керченском заливе, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«На текущий момент ситуация остается в подвешенном состоянии. Совбез ООН проголосовал против обсуждения нарушений украинскими военными кораблями границы России. Однако и жестких комментариев пока не следует», — отметил эксперт.

Инвесторы ожидают, что произойдет дальше. Если конфликт сойдет на нет, то валютная пара доллар/рубль вновь вернется в район поддержки 64,70, далее сценарий прежний это целевой диапазон 64−63,50, но это предел при текущих фундаментальных факторах.

«В случае же обострения ситуации между Россией и Украиной, рост доллара усилится с целью 68 рублей и выше», — считает Капустянский.

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