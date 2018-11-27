Специалисты ВНИИНМ увеличат выпуск труб-оболочек твэлов на 5%

Москва, , 12:25 — REGNUM Внедрение новой аппаратурно-технологической схемы изготовления оболочечных труб твэлов из заготовки диаметром 199 мм позволит увеличить теоретический выход изделий относительно обычной схемы из заготовки диаметром 249 мм с 58−60% до 65%. Об этом сообщила пресс-служба Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов (ВНИИНМ) имени академика А. А. Бочвара.

Главным преимуществом целевой схемы стал переход к изготовлению слитков весом 4,5 тонны вместо сегодняшних 3,5 тонны, исключение двух ходов радиальной ковки, применение механической обработки горячепрессованых труб с использованием нового автоматизированного комплекса, исключение операций травления на всех переделах и применение финишной механической обработки поверхности труб-оболочек.

Проект схемы, сообщили в институте, утверждён руководством АО «ТВЭЛ» Он реализуется в рамках программы научно-исследовательских работ АО «ВНИИНМ» и АО ЧМЗ (входят в состав топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

В настоящее время специалисты ВНИИНМ завершили работы по снятию защитно-смазочных покрытий с образцов готовых и полуфабрикатов холоднокатаных труб после проката, с применением обработки в щелочных растворах с ультразвуком с целью обоснования исключения операции химического травления. К концу 2018 года будет изготовлена опытно-промышленная установка для отработки режимов обработки полноразмерных полуфабрикатов и готовых труб в щелочном растворе с УЗИ.

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