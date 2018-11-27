В Казахстане начинают продажу золотых слитков через уличные обменные пункты

Астана, , 12:02 — REGNUM Уличные пункты обмена валюты 30 ноября 2018 года получат право торговать золотом в слитках. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщила пресс-служба Нацбанка Казахстана.

В реестр госрегистрации нормативных правовых актов постановление правления Нацбанка, описывающее процедуры по реализации населению золотых минислитков, выпущенных Национальным банком Казахстана, небанковскими обменными пунктами, было внесено 2 ноября. 30 ноября оно вступает в силу.

О запуске программы по продаже населению аффинированного золота в слитках Нацбанк объявил еще в мае 2017 года, начав с банков второго уровня. К концу года было продано 613 десятиграммовых слитков, 213 двадцатиграммовых, 163 пятидесятиграммовых слитка и 277 стограммовых.

27 сентября 2018 года глава Нацбанка сообщил, что всего по этой программе жители Казахстана приобрели 175 килограммов драгоценного металла.

Теперь купить золотые слитки, сообщают в Национальном банке, можно будет в самых отдаленных регионах страны.

Золотые слитки представлены в четырех разновидностях: 10, 20, 50 и 100 граммов. Они имеют защитные элементы (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и выпускаются в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет.

В третьем квартале 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане составила 161 800 тенге (29 000 рублей). На 23 ноября стоимость одного грамма золота в Нацбанке Казахстана составляла 14 503 тенге. На одну среднемесячную номинальную зарплату на данный момент можно купить один десятиграммовый слиток.

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