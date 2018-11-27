И в Карачаево-Черкесии будут яблони цвести

Черкесск, , 11:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжилась закладка фруктовых садов интенсивного типа. Проект реализуется в Адыге-Хабльском районе республики. Его цель — возродить отрасль садоводства в регионе, обеспечить своими фруктами жителей Карачаево-Черкесии и создать новые рабочие места.

В проект будут вовлечены не только крупные компании, такие, как «Сады Карачаево-Черкесии», но и личные подсобные хозяйства., отметил глава субъекта Рашид Темрезов. По его словам, уже готовы к внедрению проекты мини-садов.

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Напомним, инвестиционный проект создания фруктовых садов в Карачаево-Черкесии вошел в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Весной 2017 года состоялась высадка первой очереди садов. С первых 30 гектаров аграрии в том же году осенью получили первый урожай — около пяти тонн фруктов с одного гектара.

Осенью 2018 года было посажено еще более 60 гектаров. Таким образом, общая площадь, занятая под интенсивные сады, превысила 203 гектара. Аграрии намерены получать после выхода проекта на полную мощность до 50 тонн яблок с гектара.

Инвестором проекта выступает ООО «Сады Карачаево-Черкесии», которые планируют направить на его реализацию более 1,4 млрд рублей. Только ежегодные налоговые поступления после выхода на проектную мощность могут составить более 63 млн рублей.

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