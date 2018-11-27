Санатории в России: 80% износа зданий и медоборудования и недостаток кадров

Москва, , 11:56 — REGNUM Материально-техническая база российских санаториев и пансионатов на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Так, 123 санаторно-курортных организации (11%), из них 27 федеральные, имеют более 80% износа зданий. Такие цифры приводятся в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, и утверждающем стратегию развития санаторно-курортного комплекса.

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Отмечается, что большая часть таких санаториев находится в Башкирии, Удмуртии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Красноярском крае, Воронежской, Московской и Тульской областях. Также крайне высокий уровень износа зданий имеют и санаторно-курортные организации Крыма. Более 90% износа медицинского оборудования наблюдается в 166 санаторно-курортных организациях.

Все это является «негативным фактором, сдерживающим развитие санаторно-курортного комплекса РФ и не обеспечивающим его конкурентоспособность на международном рынке санаторно-курортных услуг», говорится в тексте распоряжения. Также отмечается и кадровая неукомплектованность.

Требованиям законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения отвечают только 59% санаторно-курортных организаций.

Централизованным водоснабжением обеспечены практически все санаторно-курортные организации. Однако в каждом десятом санатории отсутствуют очистные сооружения. Такие организации расположены на территориях 25 субъектов РФ. Больше всего их в Республике Марий Эл, Северной Осетии, Калининградской и Костромской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию развития санаторно-курортного комплекса. Она направлена на развитие курортов и повышение доступности санаторно-курортного лечения.

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