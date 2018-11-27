В бюджете-2019 Колыма в разы сокращает расходы на здравоохранение и ЖКХ

Магадан, Магаданская область, , 12:06 — REGNUM В бюджете Магаданской области на 2019 год, уже принятом в первом чтении, хватит денег на небольшой рост зарплат и стипендий, но придётся урезать траты на ЖКХ и здравоохранение. Сокращение произойдёт в разы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В целом доход и расходы Магаданской области на 2019 год прогнозируются на уровне 26,8 млрд рублей, дефицит не предусмотрен.

«Бюджетом мы покрываем только текущие расходы, хотя там предусмотрены рост заработной платы, рост стипендий, рост мер дополнительной социальной поддержки. Это все происходит в пределах 4%», — цитирует председателя Магаданской областной думы Сергея Абрамова ИА Весьма.

По данным издания, в 2019 году по сравнению с 2018-ым сократятся расходы на здравоохранение (на 3,5 млрд рублей до 3,3 млрд) и ЖКХ (на 5,8 млрд до 2,4 млрд рублей). Увеличатся, но незначительно, расходы на социальную политику и образование — на 300 млн рублей по каждому направлению. Также вырастет бюджет фонда ОМС — с 5,3 до 5,5 млрд рублей.

Основные доходы бюджета Магаданской области — НДФЛ, их в 2019 году планируют собрать на 7,8 млрд рублей. Ещё почти 6,6 млрд, как ожидается, регион получит по налогам на прибыль организаций, а доходы от добычи полезных ископаемых составят 2,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер областной думы Колымы Сергей Абрамов заявил, что ситуация с бюджетом региона располагает к поиску дополнительных источников финансирования нужд региона. В первую очередь, по его мнению, необходимо озаботиться увеличением федеральных трансфертов.

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«Всё-таки основа нашей экономики — ресурсно-сырьевая. Это налоги на прибыль организаций, в том числе недоропользователей, на добычу полезных ископаемых. В 2018 году произошли изменения Налогового и Бюджетного кодексов РФ. При этом интересы регионов учитывались не в полном объёме. В результате у нас сформировались существенные выпадающие доходы, на которые мы не рассчитывали при изначальном формировании проекта бюджета. Однозначно, должен быть механизм возмещения этих выпадающих доходов, для чего необходимо искать дополнительные источники поступлений на нашей территории и более жестко и активно взаимодействовать с федеральным центром. Это наша первоочередная задача», — отметил Абрамов.