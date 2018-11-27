Французская EDF окажет помощь АЭС «Барака» в ОАЭ

Париж, , 11:41 — REGNUM 26 ноября было подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве между французской атомной энергетической компанией EDF и компанией Nawah Energy Company, Объединенные Арабские Эмираты.

Nawah Energy Company — совместное предприятие, созданное эмиратской компанией ENEC и южнокорейской KEPCO для нужд эксплуатации АЭС Barakah, первой АЭС в ОАЭ, построенной КЕРСО по разработанному корейскими атомщиками проекту APR-1400 усовершенствованному варианту проекта COMB CE80 Dryamb, созданному в 1976 году американской компанией Combustion Engineering.

Соглашение с EDF предусматривает оказание ею услуг в обеспечении эксплуатационной безопасности, радиационной защиты, управлении топливным циклом и экологического мониторинга. EDF будет выполнять инжиниринговые работы, оказывать поддержку на площадке, а также проводить подготовку кадров.

Строительство первого энергоблока АЭС Barakah было завершено в марте 2018 года, но в мае 2018 года Nawah Energy Company сдвинула срок физического пуска «на конец 2019 года или начало 2020 года». Для южнокорейской корпорации АЭС Barakah является первым проектом за пределами страны, контракт с заказчиком был получен в результате победы в тендере, в котором участвовал и российский Росатом. Единственное официальное объяснение переноса сроков физического пуска никакой информации не дает: «Возникла необходимость провести проверку готовности эксплуатационной готовности блока.» Участие в проекте французских атомщиков дает надежду, что все проблемы удастся решить при соблюдении всех норм ядерной и радиационной безопасности.