В ближайшие два года Приангарье получит более 22 млрд руб. на нацпроекты

Иркутск, , 11:43 — REGNUM Власти Иркутской области проинформировали общественность о значительном увеличении трансфертов из федерального бюджета. Из официальной информации, опубликованной на сайте регионального правительства, следует, что по итогам рассмотрения федерального бюджета во втором чтении Иркутской области было дополнительно распределено 21 млрд 992 млн рублей на трехлетний период (2019 — 2021 гг.). В том числе на 2019 год предусмотрено 9 млрд 624 млн рублей.

В целом, по словам министра финансов Иркутской области Наталии Бояриновой, до конца 2018 года в бюджет Иркутской области должно дополнительно поступить 25,4 млрд рублей, а на 2019 год данный показатель увеличивается на 9,8% или на 2,5 млрд рублей. Увеличение трансфертов областные чиновники связывают с началом реализации национальных проектов.

В частности, речь идёт о финансировании нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» общим объёмом 6 млрд рублей. В рамках национального проекта «Здоровье» существенную поддержку получат медицинские организации региона, для которых на трёхлетний период предусмотрено более 5,5 млрд рублей.

«Средства, в основном, будут направлены на переоснащение и приобретение оборудования для онкологических больниц и решение вопросов по оборудованию и оснащению сосудистых центров и сосудистых отделений», — пояснили в областном правительстве.

Также известно, что на федеральные средства будет вестись ликвидация накопившегося негативного воздействия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Объем поддержки данного проекта на трехлетний период сопоставим с поддержкой медиков, он составит более 5 млрд рублей.

На финансирование нацпроекта по комфортной городской среде Иркутская область в 2019 году получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей.

«Необходимо отметить, что Иркутская область начинала 2018 год с бюджетом 126,8 млрд рублей, а заканчивает с объемом бюджета около 150 млрд рублей. С учетом дополнительного распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета во втором чтении общий объем доходов бюджета Иркутской области в 2019 году составит 152,2 млрд рублей», — подчеркнули в правительстве Иркутской области.

Впрочем, губернатор региона Сергей Левченко полагает, что область ещё не использовала весь свой потенциал по привлечению федеральных ресурсов.

«У правительства Иркутской области еще есть время и возможности дополнительно проработать те задачи, которые стоят перед субъектом в рамках пятилетнего плана», — отметил председатель регионального правительства Руслан Болотов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о намерении перейти на пятилетнее планирование бюджета Иркутской области заявлял в начале сентября 2018 года губернатор региона Сергей Левченко. По его словам, система пятилетнего планирования помогает уже сейчас понять, каким станет регион к 2023 году и как это улучшит жизнь людей.

«Создание пятилетнего плана развития региона — для России уникальное событие. Это попытка не вернуть старый советский госплан, а создать современную форму планирования», — считает директор института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Читайте также: Приангарье переходит на пятилетнее планирование бюджета

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытие которого началось в 2013 году, расположен на южном побережье озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области. Сейчас все здания находятся в аварийном состоянии. Но самое большое беспокойство вызывает именно шлам-лигнин — остатки переработки древесины, хранящиеся в огромных резервуарах, расположенных в непосредственной близости от Байкала. Это самая большая промышленная свалка на берегах священного озера.

Пока совершенно неясно, как от этого накопленного за десятилетия токсичного хлама можно избавиться, не причинив озеру еще больший вред: проект по его утилизации, предложенный в 2016 году, был признан неэффективным. К тому же при исследовании объекта оказалось, что шлам-лигнина в картах-накопителях гораздо больше, чем думали учёные.

Читайте ранее в этом сюжете: Самая большая промышленная свалка Байкала до сих пор не рекультивирована