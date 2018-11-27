Хабаровский завод построит первый морской буксир проекта 00440 в 2019 году

Хабаровск, , 11:39 — REGNUM Специалисты Хабаровского судостроительного завода приступили к строительству первого морского буксира проекта 00440 для Амурского судостроительного завода. Судно планируется построить в 2019 году, сообщает 27 ноября пресс-служба предприятия.

Торжественная закладка первого буксира прошла сегодня с участием министра промышленности и транспорта Хабаровского края Константина Пепеляева и других лиц.

Лизингодателем по проекту выступила дочерняя компания Объединённой судостроительной корпорации «Машпромлизинг». Проект судов был разработан в конструкторском бюро «Вымпел». Предполагается, что строительство второго судна начнётся в 2020 году.

Амурский завод планирует использовать их для перегона кораблей и судов в город Владивосток для их дальнейшей достройки, заводских ходовых и швартовых испытаний с последующей передачей заказчикам, а также оказания услуг по буксировке.

Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) — один из крупнейших судостроительных заводов Дальнего Востока. Предприятие специализируется на строительстве кораблей и судов ВМФ и судов разных классов гражданского назначения водоизмещением до 2000 тонн. Входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

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