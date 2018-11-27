Египет возвращается на газовый рынок Иордании

Каир, , 11:38 — REGNUM 26 ноября телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что с января 2019 года Египет намерен восстановить поставки природного газа в Иорданию. Поставки были прекращены сразу после «цветной революции» 2011 года, несмотря на существовавший между странами договор, подписанный в 2010 году. На его основании Египет должен был поставлять 3,3 млрд кубометров природного газа в год, что должно было обеспечивать около 80% спроса Иордании.

Восстановление поставок стало возможным в результате начала промышленной разработки гигантского шельфового месторождения «Зохр» у побережья Израиля. В октябре 2018 года Египет официально объявил о прекращении импорта газа, к концу текущего года объем добычи должен вырасти до 77 млн кубометров газа в сутки (28 млрд кубометров в год).

Месторождение «Зохр» было открыто итальянской компанией Eni в 2015 году в результате разведочного бурения на блоке Шорук, извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 850 млрд кубометров. Оператором разработки месторождения является Eni, 10% участия в проекте — у международной компании ВР, 30% участия — у Роснефти.