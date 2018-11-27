Казахстан за год стал дороже России на 235 млн долларов

Астана, , 11:36 — REGNUM Казахстан за первое полугодие 2018 года привлёк в национальную экономику на 15,4% больше инвестиций, чем годом ранее (12,3 млрд долларов США против 10,6 млрд долларов). 92,4% от этой суммы (11,3 млрд долл. США) обеспечили всего 10 стран (Нидерланды, США, Швейцария, Россия, Бельгия, Китай, Франция, Великобритания, Корея, Япония).

Нидерланды за полгода инвестировали в Казахстан 3,8 млрд долл. США, почти на 700 млн больше, чем годом ранее. Это государство уже не первый год возглавляет список основных казахстанских инвесторов. За всю историю экономических отношений с Казахстаном голландские инвесторы вложили в экономику страны уже 54,2 млрд долл. США (75,8% от всех инвестиций Нидерландов в Казахстане) в горнодобывающую отрасль. А в обрабатывающую промышленность и профессиональную, научную и техническую деятельность Казахстана из Нидерландов было направлено 5,3 млрд и 5 млрд долл. США соответственно (суммарно 14,5%).

Следом в списке 2018 года идут США — 2,8 млрд долл., на полмиллиарда больше, чем в первом полугодии 2017 года. В американском портфеле инвестиций в Казахстане горнодобывающая промышленность занимает 91,6% (28,2 млрд долл.) всех объёмов инвестиций. Также инвесторов из США интересует финансовый сектор Казахстана — 1,3 млрд долл. США (доля — 4,3%). Вкладывают американцы и в профессиональную, научную и техническую деятельность страны — 479,6 млн долл. (доля — 1,6%).

На третьем месте по объемам инвестиций в первом полугодии 2018 года Швейцария — 1,3 млрд долл. США (за аналогичный период прошлого года — 1,2 млрд долл.). Швейцарию больше интересует обрабатывающая промышленность: 3,1 млрд долл. США (65,8% от сложившихся за годы сотрудничества швейцарских инвестиций). Далее идёт оптово-розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов: 480,1 млн долл. (доля — 10,1%). Также швейцарских партнеров интересуют вложения в сфере информации и связи — 408,2 млн долл. (8,6%). Суммарно инвестиции из Швейцарии на конец I полугодия 2018 года составляют 4,7 млрд долл. США.

Россия вложила в Казахстан в первые 6 месяцев 2018 года 821 млн долл. США, на 235 млн больше, чем в первом полугодии 2017 года (586,3 млн долларов). Объем инвестиций из РФ за все годы взаимоотношений составляет 12,2 млрд долл. США. В обрабатывающую промышленность за весь период было направлено 24,3% (3 млрд долл.) всех средств. В горнодобывающую промышленность — 2,6 млрд долл. США (21,2%). Также российских инвесторов в Казахстане привлекает оптово-розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов: 1,9 млрд долл. США (15,9%).

На данный момент соотношение притока иностранных инвестиций к ВВП Казахстана составляет 16,5%.

Объем внешней торговли Казахстана с десятью перечисленными странами-инвесторами за 9 месяцев 2018 года составил 38,4 млрд долл. США. Это 56,3% от совокупного товарооборота Казахстана со всеми странами (68,2 млрд долл. США). При этом лидер в торговых отношениях — Россия. За январь-сентябрь РФ и Казахстан обменялись товарами и услугами на сумму 12,8 млрд долл. США. Следом идёт Китай (8,2 млрд долл. США), а замыкают тройку лидеров Нидерланды (5 млрд долл. США).

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