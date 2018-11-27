Мэрия Великого Новгорода за три года погасит только треть долгов по судам

Великий Новгород, , 11:36 — REGNUM Объём невыполненных судебных решений по ремонту многоквартирных домов в Великом Новгороде достиг суммы 644 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы, об этом депутатам заявила вице-мэр Екатерина Красновидова, представив проект бюджета областного центра на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.

«На 2019 год мы заложили 44 млн рублей, на 2020 год — 100 млн рублей, на 2021 — 70 млн рублей. Итого 214 млн рублей, ещё 430 млн рублей мы должны будем растянуть на следующие года», — сообщила Екатерина Красновидова.

По мнению председателя думской комиссии по экономике и финансам Алексея Чернова, такое решение проблемы недопустимо.

«Такими темпами, которыми средства выделяются в нынешний момент, они будут лет 10 закрываться. Нужно хотя бы миллионов 100−150 в год начинать выделять, чтобы за 5−6 лет мы попытались этот долг закрыть», — отметил он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Великого Новгорода на 2019 год сформирован с дефицитом в 6,2% от собственных доходов — 138 млн рублей. Проект бюджета будет обсуждаться в первом чтении на очередном заседании думы города 28 ноября. На публичные слушания основной финансовый документ Великого Новгорода предлагается вынести после обсуждения в первом чтении — слушания запланированы на 11 декабря.

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