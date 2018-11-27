Израиль и Кипр планируют стать конкурентом «Газпрома»

Иерусалим, , 11:30 — REGNUM 26 ноября стало известно о заявлении, сделанном министром энергетики Израиля Ю. Штайницем. По его словам, Израиль рассчитывает до февраля 2019 года подписать с Грецием, Кипром и Италией соглашение о строительстве морского магистрального газопровода East Med. При этом по срокам строительства Ю. Штейниц дает следующие ориентиры: в течение года после подписания соглашения будет решен вопрос с финансированием, 4−5 лет займет строительство, то есть к 2024−2025 году Израиль станет поставщиком газа для Европы и выйдет в число конкурентов Газпрома.

Базовыми месторождениями для East Med должны стать «Левиафан» на шельфе Израиля и шельфовое месторождение «Афродита» рядом с Кипром, расположенное на территории, которую Республика Северный Кипр и Турецкая Республика считают спорными. Маршрут МГП должен начинаться у берегов Израиля, проходить до берегов Кипра, далее — до островка Крита и через материковую часть Греции до Италии. Предполагаемая длина East Med 2 100 км, строительство предстоит вести на глубинах 3 000 м, пропускная мощность может составить от 12 до 16 млрд кубометров газа в год, предварительная сметная стоимость составляет 7 млрд евро.

Отметим, что это далеко не первый потенциальный конкурент Газпрома на европейском газовом рынке, отличие от проекта Nabucco у проекта East Med заключается в наличии ресурсных источников, которых у Nabucco не было и в отсутствии источников финансирования, которые у Nabucco имелись. Предполагаемый объем финансирования аналогичен стоимости «Турецкого потока», мощность которого составляет 31,5 млрд кубометров газа в год. К 2020 году должно быть завершено строительство Трансадриатического газопоровода ТАР: Греция — Албания — Адриатическое море — Италия, по которому в Италию будут поступать 10 млрд кубометров газа с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз-2». К этому же времени закончится строительство сухопутной части «Турецкого потока», вторая нитка которого предназначена для экспорта российского газа в Европу. Маршрут по Европе в настоящее время не определен. Наиболее вероятным называют балканское направлении с окончанием на австрийском хабе «Баумгартен», но официального решения по этому поводу нет. В связи с этим напомним, что проект ТАР предполагает расширение пропускной способности до 20 млрд кубометров газа в года и о том, что 5 марта 2015 года ЕС официально сообщил, что Газпром имеет право претендовать на бронирование 50% мощности этого газопровода в соответствии с положениями Третьего энергопакета.

Вне зависимости от маршрута второй нитки «Турецкого потока» через Турцию будет проходить транзитом 26 млрд природного газа для Европы, что сделает эту страну одним из мощнейших европейских газовых хабов. Каким образом Израиль и Кипр намерены решать спорные вопросы по месторождению «Афродита», неизвестно.