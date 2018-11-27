Армения задумалась о строительстве новой АЭС. Не российской

Ереван, , 11:26 — REGNUM В преддверии к проведению очередного заседания совета управляющих МАГАТЭ, которое пройдет 28 ноября, на вопросы армянских журналистов отвечал исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

Г. Баграмян сообщил о том, что в настоящее время Армения ведет переговоры с международными инвесторами для строительства новой АЭС. По его словам, конкретные предложения поступают от российских, французских и китайских инвесторов.

«С российской стороной в данный момент не ведется никаких переговоров на предмет поддержки строительства в Армении новой АЭС» — заявил и. о. министра.

Это заявление находится в полном противоречии со словами Н. Пашиняна о том, что «Армения надеется на содействие России в вопросе строительства новой АЭС».

Напомним, что в настоящее время у Китая нет референтных атомных энергетических блоков поколения III+, зато хорошо освоена технология строительства блоков поколения II, так называемых «дофукусимских». EPR-1600, французский блок поколения III+ с 2005 года строится в Финляндии, сроки строительства с 2009 года перенесены на 2019 год, первоначальная смета превышена в 2,8 раза и составляет 8,5 млрд евро. Еще один EPR-1600 строится с 2007 во Франции, на АЭС «Фламанвиль», срок окончания строительства перенесен с 2012 года на 2019 год, смета повышена с 3 млрд евро до 8,5 евро.

Какими будут успехи Армении на этих переговорах, покажет время.