General Motors объявил об увольнениях и снижении издержек

Вашингтон, , 11:25 — REGNUM К 2020 году автомобилестроительный концерн General Motors должен высвободить $6 млрд за счет сокращения издержек, увольнения сотрудников и отказа от нерентабельных марок машин. Об этом говорится в заявлении генерального директора компании Мэри Барры.

Принятые меры позволят преобразовать концерн в высокодинамичное, безотказное и доходное предприятие и оставить возможности для будущих инвестиций. Руководство GM нацелено на снижение до нуля показателей аварий, выхлопов и загрязнения окружающей среды.

Так, накладные расходы должны уменьшиться на $4,5 млрд, а годовой показатель издержек — примерно на $1,5 млрд. За два года в компании намерены вдвое нарастить ресурсы, выделяемые на разработку электромобилей и беспилотных транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп пригрозил General Motors «проблемами» за остановку заводов и сокращение сотрудников в штатах Мичиган и Огайо. Он призвал концерн наращивать производство в США, отказавшись от сборки в Китае.