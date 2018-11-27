ВТБ обвинил суды на Украине в попытке узаконить захват активов банка

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Москва, , 11:23 — REGNUM Попытки рейдерского захвата активов «дочки» ВТБ на Украине узаконивают местные суды. Об этом говорится в заявлении финансовой организации, опубликованном на сайте российского банка.

«Вердикты украинских судов (по мнению банка) являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов», — говорится в сообщении.

В ВТБ отмечают, что у представителей банка практически нет надежд на сохранение бизнеса на Украине. Группа ВТБ оспорила решение Апелляционного суда Киева об аресте акций и активов банка ВТБ (Украина), однако рассмотрение жалоб кредитной организации необоснованно затягивается.

В сообщении финансовой организации говорится, что политическая ангажированность украинских судов «делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 6 ноября Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензию у «БМ Банка» (дочерний банк российского банка ВТБ).

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