Правительство Якутии должно будет уделить серьёзное внимание нацпроектам

Якутск, , 11:56 — REGNUM Реализация национальных проектов должна способствовать повышению качества жизни населения, а потому к ним нужно серьёзно отнестись. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Исполнение национальных проектов стало ключевой темой планёрки кабинета министров региона. Правительству республики поставлена задача в срок до 14 декабря разработать и направить в адрес федеральных органов власти региональные компоненты нацпроектов, направленные на достижение установленных целевых показателей.

«Реализация национальных проектов должна способствовать повышению качества жизни населения, поэтому выполнение этой задачи требует очень серьёзного внимания. Для достижения целевых показателей реализации национальных проектов нам требуется перейти от шаблонных решений на современное и эффективное управление», — подчеркнул глава Якутии.

Также Глава региона отметил необходимость формирования организационной структуры управления проектной деятельностью и определения ответственных за реализацию нацпроектов и федеральных программ по всем курируемым отраслям. Ещё одно распоряжение, отданное правительству республики — немедленно приступить к реализации подписанного недавно указа главы Якутии «О стратегических направлениях развития образования в Якутии».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября глава Якутии Айсен Николаев подписал специальный указ, который, как предполагается, определит основные векторы изменений системы образования в республике.

«С детского сада и школы, с ранних лет нам надо приобщать детей к научному познанию, формировать высокий интеллект, деловую инициативу, — прокомментировал свой указ Айсен Николаев. — Наша общая цель — создание такой общественной атмосферы, чтобы каждый ребёнок впитывал нравственные ценности и знания, получал все возможности для самореализации».