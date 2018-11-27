В правительстве РФ рассказали о контрабанде санкционных продуктов из Европы

Москва, 27 ноября 2018, 10:55 — REGNUM Проблема незаконного проникновения на рынок России товаров из Европы, которые попадают под российские контрсанкции, сохраняется, заявил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
«Скажу откровенно, ситуация сложная, — цитирует «Интерфакс» Приходько. — В результате недобросовестных действий наносится серьезный ущерб российской экономике».
По его словам, проблема незаконного проникновения на российский рынок данной продукции находится на постоянном контроле, а профильные ведомства принимают энергичные меры по борьбе с контрабандой.
Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил обсудить продление существующих контрсанкций в отношении западных стран, применивших ограничения в отношении Москвы. По его словам, ответные меры должны быть продлены на 2019 год.
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