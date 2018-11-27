В правительстве РФ рассказали о контрабанде санкционных продуктов из Европы

Москва, , 10:55 — REGNUM Проблема незаконного проникновения на рынок России товаров из Европы, которые попадают под российские контрсанкции, сохраняется, заявил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

«Скажу откровенно, ситуация сложная, — цитирует «Интерфакс» Приходько. — В результате недобросовестных действий наносится серьезный ущерб российской экономике».

По его словам, проблема незаконного проникновения на российский рынок данной продукции находится на постоянном контроле, а профильные ведомства принимают энергичные меры по борьбе с контрабандой.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил обсудить продление существующих контрсанкций в отношении западных стран, применивших ограничения в отношении Москвы. По его словам, ответные меры должны быть продлены на 2019 год.

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