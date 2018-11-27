Глава Индонезии: Повышение банком базовой процентной ставки — смелый шаг

Джакарта, , 11:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что решение Банка Индонезия о повышении базовой процентной ставки на 25 пунктов до 6% является смелым шагом в поддержании стабильности рупии, сообщает Antaranews.

Во время выступления на ежегодном собрании Банка Индонезия в Джакарте глава Индонезии Джоко Видодо отметил, поддержание рупии необходимо в условиях глобальной экономической неопределенности.

«Такая смелость — это то, что нам нужно, когда мы сталкиваемся с условиями мировой экономической неопределенности», — заявил Джоко Видодо.

Глава государства сообщил, что, когда он присутствовал на саммите АТЭС в Порт-Морсби в Папуа — Новая Гвинея, лидеры США и Китая были напряжены и не шли на контакт. Индонезия пыталась создать мост между ними, но потерпела неудачу.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Индонезия и Центральный банк Китая расширяют двустороннее соглашение о валютных свопах.

Подробности: Банк Индонезия и Центробанк КНР расширяют соглашение о валютных свопах