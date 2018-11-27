Глава Якутии о майских указах: без поддержки населения успеха не добьёмся

Якутск, , 11:54 — REGNUM В майских указах президента РФ Владимира Путина очень важна нематериальная составляющая. Такое заявление сделал глава Якутии Айсен Николаев, вернувшись с заседания президиума Госсовета РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы республики, к концу второго дня мероприятия он и работавшие вместе с ним губернаторы «вышли практически на согласованное предложение для президента».

«Моё выступление на президиуме Госсовета было посвящено главному выгодоприобретателю реализации майского указа — гражданам РФ, их сопричастности к реализации нацпроектов. Ибо нематериальная составляющая, на мой взгляд, очень важна. Даже имея в своём распоряжении финансовые средства и механизмы взаимодействия с федеральными органами власти, без поддержки населения, без сопричастности людей к реализации нацпроектов мы не добьёмся успеха. Было очень приятно, когда президент в своём заключительном выступлении отметил, что тема сопричастности, поднятая мной, очень важна для успеха всей нашей работы», — признался Айсен Николаев.

Он также особо отметил формат, в котором проводилось заседание — по сути, прямая работа мини-проектного офиса с участием губернаторов, членов правительства, экспертов. Такой способ подхода к обсуждению и решению вопросов Айсен Николаев назвал результативным.

Глава Якутии работал в подгруппах «инфраструктура» и «цифровая экономика», участвовал в обсуждении планов по строительству дорог, методики, по которым рассчитывается выделение средств, наличия достаточных компетенций у дорожных компаний, повышения цен на щебень и битум, вероятную нехватку материалов при высокой интенсивности дорожных работ в ближайшем будущем.

«По цифровой экономике обсудили вопросы регулирования отрасли, их отражение в программных документах правительства. Также затронули вопросы обучения и переобучения, причем не только детей, поскольку тот же параметр предоставления государственных и муниципальных услуг в 100% электронном виде уже подразумевает повальную цифровую грамотность», — отметил Айсен Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам политолога и журналиста Виталия Обедина, расходы на креативную экономику, которую руководство Якутии позиционировало как одного из китов развития республики, оказались крайне малы, несопоставимы с возложенными на неё надеждами и составили в общей сложности 15 млн рублей. Две третьих из этой суммы планируется потратить на управляющие компании туристско-рекреационного кластера» («читай: в рамках «Северной мозаики» профукают»).