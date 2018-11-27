Продажи 8К телевизоров Samsung оказались значительно ниже прогнозов

Сеул, , 16:41 — REGNUM Инновационный 8К телевизор с QLED дисплеем от Samsung продаётся значительно хуже, чем ожидалось. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Общее число заказов составляет 18 000 штук по всему миру — в 4,5 раза меньше, чем прогнозировалось. Samsung был вынужден изменить оценку на 2019 год — с 905 000 до 430 000 продаж телевизоров. Главной причиной низкой активности является недостаток видеоконтента соответствующего формата — потребителям просто незачем покупать такой телевизор, в особенности принимая во внимание его цену — свыше 12 тысяч долларов. Телевизор способен улучшать качество картинки с разрешением 4К, однако это покупателей, по всей видимости, не впечатляет.

В мире только две компании производят подобные устройства — Samsung и Sharp, поэтому они на данный момент являются фактически монополистами в данном сегменте. По оценкам экспертов, спрос на 8К телевизоры может вырасти до 1,89 миллионов штук к 2020 году и до 5,4 миллионов к 2022-му. Сейчас линейка подобных продуктов Samsung представлена телевизорами с 65-, 75-, 82‑ и 85-дюймовыми экранами. Наибольшей популярностью пользуется 75-дюймовая модель.