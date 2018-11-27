В энергетический сектор Бангладеш приходит частный капитал

Дакка, , 16:17 — REGNUM Правительство Бангладеш планирует привлечь в сферу транспортировки энергоресурсов больше частных предпринимателей и компаний. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак» со ссылкой на слова экспертов по энергетике, в условиях увеличения объемов производства электричества повышается и его стоимость. Если передать транспортировку электроэнергии в частные руки, то стоимость транзакционных издержек вырастет, что, безусловно, негативно скажется на потребителях. Однако вместе с тем местные компании получат «мощный толчок» для развития, который позволит укрепить экономику Бангладеш.

По словам представителя министерства энергетики, первые две частные линии электропередачи построены в районе Читтагонга и Кокс-Базара. В ближайшее время правительство Бангладеш планирует стимулировать строительство частных линий наряду с государственными. Бангладеш — один из немногих примеров стран, в которых транспортировка энергоресурсов отдана хотя бы частично в частные руки. Некоторые эксперты полагают, что логичнее и правильнее было бы оставить энергетический сектор в ведении правительства страны, однако 20 тысяч мегаватт электричества уже находятся в руках частного капитала.