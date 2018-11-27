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В Чувашии уменьшили объём резервных средств правительства на покупку здания

Экономика

Первоначально планировалось выделить 1,5 млн рублей, затем сумма снижена до 900 тыс. рублей. Средства будут перечислены центрц социального обслуживания населения Чебоксарского района

Чебоксары, 27 ноября 2018, 10:19 — REGNUM  В Чувашии на средства из резервного фонда правительства будет приобретено здание в Кугесях. Ранее планировалось выделить на это 1,5 млн рублей, в итоге средства сокращены до 900 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В 2018 году дополнительно из резервного фонда Кабинета министров Чувашии выделяется 900 тыс. рублей региональному минтруду. Средства будут перечислены подведомственному министерству бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания населения Чебоксарского района».

«В целях приобретения здания, расположенного по адресу: Чувашская Республика, пос. Кугеси, ул. Советская, д. 23», — говорится, в частности, в распоряжении.

Напомним, в настоящее время по данному адресу находятся отделение банка и другое подведомственное минтруду учреждение — центр занятости населения Чебоксарского района.

Читайте ранее в этом сюжете: За счёт резервного фонда правительства Чувашии купят здание

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