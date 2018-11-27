ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд

Москва, , 10:17 — REGNUM С президента Украины Пётра Порошенко могут спросить за ситуацию, в которой оказалась украинская «дочка» российской банковской группы ВТБ. О своём намерении обратится в суд для взыскания с украинского лидера затраченной на покупку банка «Мрия», на базе которого и был построен банк ВТБ (Украина), заявили в ВТБ.

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«Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина П. А. Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка», — говорится в заявлении финансовой организации, опубликованном на сайте банка.

В компании напомнили, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка «Мрия», которым владел Порошенко, и который группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. В сентябре стало известно, что Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги по иску компаний группы Коломойского против России признал активы ВТБ (Украина) имуществом России на Украине и вынес решение об аресте акций и активов банка ВТБ (Украина).

«Это, фактически, парализовало работу нашего банка в этой стране», — заявили в ВТБ, добавив, что действия Коломойского «целенаправленно усиливают противозаконные санкции, которые руководство Украины ввело в марте 2017 года против российских банков».

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«В этой ситуации руководство Украины несет полную ответственность за тот ущерб, который неправовые действия Коломойского могут нанести украинским вкладчикам и бизнесу», — отмечается в заявлении.

Напомним, в 2006 году АКБ «Мрия» являлся крупным банком, филиалов и отделений которого по всей Украине насчитывалось свыше 180. Уставной капитал финансовой организации по состоянию на 1 июля 2006 составлял 133,324 млн гривен (эквивалент на тот момент в евро — 20,64 млн). Число клиентов банка превышало 60 тысяч. в 2007 году банк «Мрия» был переименован в ВТБ.

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