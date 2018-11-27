В амурском Белогорске появится завод по выпуску OSB-фанеры

Белогорск, Амурская область, , 10:15 — REGNUM Завод по производству ориентированно-стружечной плиты (фанеры OSB) планирует построить один из резидентов территории опережающего развития «Белогорск» (Амурская область). Объем инвестиций в проект составит 90,4 млн рублей, сообщает 27 ноября пресс-служба Минвостокразвития России.

«В ТОР «Белогорск есть все необходимое для такого производства: близость жд-путей, федеральная трасса. А подведенные к площадке энергомощности, налоговые льготы и преференции значительно снизили наши затраты на реализацию проекта», — отметил представитель компании.

Отмечается, что продукция нового завода будет поставляться в регионе и покупателям из Китая. Планируемый срок запуска предприятия — 2019 год.

Напомним, ТОР «Белогорск» создана в соответствии с постановлением правительства России от 21 августа 2015 года. Город расположен на пересечении Транссибирской магистрали, федеральной трассы «Амур» и автомагистрали Белогорск-Благовещенск. Он является крупным транспортным узлом Дальнего Востока. В настоящее время на указанной территории реализуется шесть инвестиционных проектов с объемом частных вложений 4,58 млрд рублей.

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