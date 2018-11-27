Энергосистему Якутии закольцевали с общероссийской

Якутск, , 10:16 — REGNUM Бизнес-сообщество Якутии ждёт последствий перехода центрального и западного энергорайонов республики в так называемую «неценовую зону» оптового рынка энергии и мощности Дальнего Востока, который повлечёт за собой отмену выравнивания энерготарифов и установление экономически обоснованных расценок. К чему это приведёт, пока никто не знает — ни представители предпринимательского сообщества, ни даже сотрудники республиканского комитета по ценовой политике, сообщила корреспонденту ИА REGNUM лидер регионального движения «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко.

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«Ещё пока никто не знает, плюс это или минус, — рассказала она. — Я задавала вопросы представителям Госкомцен Якутии, и они говорят, что пока ещё сами не знают, хотя южная Якутия уже полгода на свободном рынке. Сейчас фактически закольцевали энергосистему Якутии с общероссийской, и, скорее всего, цены должны чуть-чуть, как говорят в госкомцен, подняться, и где установится грань этого «чуть-чуть», пока ещё никто не знает. К чему готовиться, мы пока не понимаем. Ведь Якутия очень большая, и цены могут зависеть от расстояния, которое будет проходить при передаче электроэнергия, а также от ещё каких-либо параметров».

Ирина Котенко также отметила, что ей непонятен сам процесс перехода, а также причина, по которой он планируется к осуществлению уже в 2019 году.

«Если сказали, что у нас пониженный тариф на три года — 2017, 2018, 2019 год — и выравнивание было за счёт того, что в европейской части подняли на 1,5% тариф, а здесь нам опустили, то какой теперь будет алгоритм действий? — задаётся вопросом Ирина Котенко. — Моё предложение — давайте поживём — увидим. Может быть, и не будет хуже с приходом свободного рынка. Раньше считали генерацию за бешеные деньги — транспортировку дизеля, или угля, или ещё каких-то ресурсов — а теперь, может быть, и будет наоборот хорошо».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госкомцен Якутии Антонина Винокурова разъяснила, что с 1 января 2019 года центральный и западный энергорайоны Якутии переходят в так называемую «неценовую зону» оптового рынка энергии и мощности Дальнего Востока, а значит, эти территории перестанут нуждаться в выравнивании тарифов и будут платить по экономически обоснованным расценкам.

«Тарифы на генерацию будут утверждаться ФАС России, — анонсировала изменения Антонина Винокурова. — При этом конечный тариф для потребителей будет формироваться в результате закупа гарантирующим поставщиком энергии на оптовом рынке. То есть все наши станции — Якутская ГРЭС, ГРЭС-2, каскад Вилюйских ГЭС, Вилюйская ГЭС-3 — будут поставлять электроэнергию не напрямую потребителям, как было раньше, а на оптовый рынок энергомощности. При этом ПАО «Якутскэнерго», являющийся гарантирующим поставщиком, будет покупать на этом оптовом рынке электроэнергию по ежечасно меняющимся ценам».

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов полагает, что такие изменения в тарифообразовании в сфере энергетики отразятся на тарифах на коммунальные услуги для предприятий, их рост прогнозируется на уровне 2,8%. Населения изменения не коснутся: разница будет компенсироваться из бюджета региона, затраты на эти цели оцениваются в 24,5 млрд рублей.