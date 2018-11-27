Чувашия надеется на Бабича в сотрудничестве с Белоруссией

Чебоксары, , 10:04 — REGNUM Чувашию может посетить делегация из Японии, ожидается визит делегации из Белоруссии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Чувашии по итогам встреч в Москве.

В Чувашии на еженедельной планёрке обсудили итоги участия в XV совместном заседании российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству, которые прошли под председательством президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и председателя Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада. Делегацию Чувашии возглавил вице-премьер — министр экономического развития Владимир Аврелькин. Власти отмечают, что был представлен экономический и инвестиционный потенциал республики, намечены пути развития взаимовыгодных деловых связей между Японией и Чувашии.

«Теруо Асада проинформировал, что при составлении плана работы на 2019 год Японо-Российский комитет по экономическому сотрудничеству предусматривает посещение крупными японскими компаниями ряда регионов России и выразил заинтересованность в визите в Чувашию», — говорится в сообщении.

Кроме того, проведены переговоры с рядом японских предприятий — в частности, состоялись переговоры с компаний «Сахалин Ойл энд Газ», отмечен интерес к закупкам танк-контейнеров ЗАО ЧП «Сеспель», компания Marubeni еще раз подтвердила намерение наладить сотрудничество с ПАО «Химпром».

Кроме того, Чувашию планирует посетить делегация деловых кругов Белоруссию во главе с первым заместителем министра промышленности Геннадием Свидерским. Ожидается, что гости посетят предприятия АПК, транспорта, дорожного хозяйства, строительства и ЖКХ для обсуждения вопросов по возможным поставкам и кооперации. Состоится также заседание рабочей группы по координации и развитию сотрудничества между республиками.

Напомним, в 2015 году делегация Чувашии под руководством главы республики Михаила Игнатьева посетила Белоруссию, в ходе визита состоялась встреча с президентом страны Александром Лукашенко. В 2017 году было подписано соглашение между правительствами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

По данным минэкономразвития Чувашии, по итогам 2018 года товарооборот между Белоруссией и Чувашией прогнозируется в объеме свыше 90 млн долларов, на 14 млн долларов выше, чем годом ранее.

«Михаил Игнатьев подчеркнул, что назначение Михаила Бабича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в этой стране служит дополнительным импульсом развития торгово-экономического сотрудничества Чувашии с Республикой Беларусь», — говорится в сообщении.

Напомним, Михаил Бабич, который ранее был полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе, в августе 2018 года бы назначен послом России в Белоруссии и спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.