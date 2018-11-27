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До конца года в ДФО должны завершить почти 50 соцобъектов — Трутнев

Экономика

До конца 2018 года на Дальнем Востоке должны быть завершены 49 объектов

До конца года в ДФО должны завершить почти 50 соцобъектов — Трутнев
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Юрий Трутнев

Владивосток, 27 ноября 2018, 09:44 — REGNUM  Почти 50 социальных объектов и центров экономического роста должны подготовить до конца текущего года на Дальнем Востоке, заявил 27 ноября полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании совета губернаторов во Владивостоке.

«До конца этого года должны быть завершены 49 объектов», — сказал Трутнев, добавив, что просил каждого губернатора взять данную работу под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о передаче республики Бурятия и Забайкальского края из Сибири в ДФО. На эти регионы будут теперь распространены программы развития Дальнего Востока.

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