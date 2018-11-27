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Составлены рекомендации по дистанционным покупкам в период распродаж

Экономика

Покупатель имеет законное право уточнить основные свойства товара, его место изготовления, срок службы, гарантии продавца и производителя и другие параметры

Москва, 27 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  Специалисты Роспотребнадзора составили перечень советов покупателям по дистанционному выбору товаров надлежащего качества. Об этом сообщается на сейте ведомства.

В преддверие новогодних скидок и распродаж значительная доля покупок совершается в сети интернет, поэтому эксперты советуют получить возможно более полную информацию о приобретаемом товаре.

В сообщении указано, что покупатель имеет законное право уточнить основные свойства товара, его место изготовления, срок службы, гарантии продавца и производителя.

Также следует обращать внимание на сведения об адресе продавца, о полном наименовании компании, об условиях приобретения товара, о способах и стоимости доставки, а также о сроках, в течение которых действует «акционное» предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Роскомнадзор предупредил о случаях мошенничества во время международной акции «чёрная пятница». Целью виртуальных мошенников является нелегальный сбор персональных данных покупателей на созданных ими сайтах — подделках.

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