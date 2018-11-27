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Курс рубля снова «диктует» геополитика

Экономика

… обострение отношений с Украиной из-за инцидента в Керченском проливе

Курс рубля снова «диктует» геополитика
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 27 ноября 2018, 09:35 — REGNUM  В движение котировок рубля вновь резко вмешалась геополитика. Обострение отношений с Украиной из-за инцидента в Керченском проливе у Крымского моста подбросило доллар выше 67 рублей в начале недели (26 ноября), заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Повышение курса доллара опасно и само по себе, и вероятностью новых санкций, разговоры о которых уже утихали. Поэтому инвесторы реагируют нервно, продавая рубли. Кроме того, на российскую валюту давит окончившийся налоговый период высокого спроса на рубль со стороны экспортёров», — пояснил эксперт.

Из факторов поддержки — отскок нефтяных цен вверх, от $58,60 к $ 60,40 по нефти марки Brent, а также остановка роста доллара на Форексе, при которой агрегатный индекс доллара DX отошёл вниз от важного психологического рубежа 97 пунктов.

«В целом направленность доллара по отношению к рублю вверх остаётся. Однако первые эмоциональные реакции отыграны, что способно приостановить резкость движения. На сегодня, 27 ноября, наиболее вероятно более плавное движение котировок в диапазоне 66,5−67, 50 руб./доллар и 75,50 — 77 руб./евро», — считает Гойхман.

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