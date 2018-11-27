В Оренбуржье нормативу соответствует 24,5% местных дорог

Оренбург, , 09:22 — REGNUM В Оренбургской области сегодня нормативу соответствует 24,5% региональных и межмуниципальных дорог. Поставлена задача за период 2019—2024 годы увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 34,1% и долю дорог в городских агломерациях — до 85%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

В 2019 году участником нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» наряду в Оренбургом станет и Орская агломерация. В неё входят Новотроицк, Орск и Гайский городской округ, а в нормативном состоянии находится только 35,5% автомобильных дорог.

Напомним, ранее в проекте участвовал лишь Оренбургская агломерация. Благодаря проекту 64% дорог соответствуют нормативу.

Добавим, протяжённость дорог регионального значения Оренбургской агломерации составляет 408,8 км, а местного значения — и 785,68 км. В Орской агломерации протяжённость региональных и межмуниципальных дорог — 762,6 км, дорог местного значения в трёх городах — 137,54 км.

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