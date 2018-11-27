Минфин отказал Минтрансу в обнулении НДС на авиаперевозки мимо Москвы — СМИ

Москва, , 09:20 — REGNUM Министерство финансов не пошло на отказ от обнуления НДС на региональные авиаперевозки, следующие мимо Москвы, а рассматривает более жесткий вариант. Это следует из письма министра транспорта Евгения Дитриха к главе правительства Дмитрию Медведеву, пишут «Ведомости».

Предложение Минфина заключается в сохранении НДС для внутренних перелетов, не проходящих через столицу, на уровне 10%. Для проходящих через Москву рейсов налог предлагают увеличить с 10 до 20%.

По мнению Дитриха, в таком случае сократится самый экономически рентабельный трафик на московском направлении, при этом реальные стимулы роста для регионального пассажиропотока не появятся. Глава Минтранса попросил Медведева не поднимать НДС на внутренние перелеты через столицу до 20%, а для региональных перевозок — свести его к нулю в 2019 году.

До конца 2020 года внутрироссийские авиаперевозки обложены ставкой НДС в размере 10%.

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