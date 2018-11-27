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«Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в США

Экономика

«В силу общих трудностей работы в регионе»

Москва, 27 ноября 2018, 09:19 — REGNUM  Российская компания-разработчик антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офиса в американских городах Чикаго и Лос-Анджелесе, заявил директор по развитию бизнеса компании Александр Моисеев.

«Необходимость открытия офиса в Чикаго и Лос-Анджелесе пока отпала в силу общих трудностей работы в регионе», — заявил в интервью РИА Новости Моисеев, добавив, что открытие офиса в Торонто переносится на следующий год.

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По его словам, в настоящее время в компании наблюдается стагнация в корпоративных продажах, при этом растут В2С-продажи в онлайн-сегменте, для его развития не нужны новые офисы.

Напомним, в конце мая 2018 года суд федерального округа Колумбия в США отклонил иск «Лаборатории Касперского» с требованием отмены решения властей Соединенных Штатов о запрете использования программного обеспечения компании в американских органах власти.

В сентябре прошлого года министерство внутренней безопасности США предписало всем американским госучреждениям отказаться от использования продукции «Лаборатории Касперского» из-за предполагаемых связей компании с российским правительством и разведслужбами.

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