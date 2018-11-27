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Отзыв лицензий у банков отвязывают от МРОТ

Экономика

Вопросы кредитования

Отзыв лицензий у банков отвязывают от МРОТ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 27 ноября 2018, 09:10 — REGNUM  Законопроект о размере требований банков-кредиторов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

Поправками в закон «О банках и банковской деятельности» предлагается определить размер требований кредиторов и обязанность по уплате обязательных платежей, при неудовлетворении которых Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций, без привязки к МРОТ.

Планируется установить, что такие требования в совокупности должны составлять не менее 100 тыс. рублей.

Сейчас в случае неудовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. При этом размер таких требований в совокупности должен составлять не менее 1000-кратного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Однако статьей 3 закона «О минимальном размере оплаты труда» установлено, что применение МРОТ для целей, не связанных с трудовыми отношениями, не допускается. То есть МРОТ не должен применяться для исчисления налогов, сборов, штрафов и других платежей, отмечают авторы.

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Банковское дело
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