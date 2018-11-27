Москва за год увеличила экспорт медицинских товаров на 40%

Москва, , 09:04 — REGNUM Власти Москвы активно развивают экспорт медицинских услуг. Так, на сегодняшний день столица более 7,5 тыс. различных категорий товаров почти в 190 стран мира, сообщается на портале мэра Москвы.

В 2017 году по сравнению с 2016-м, когда выручка составила $194,5 млн, экспорт медицинской промышленности Москвы вырос на 39,5%.

В помощь производителям медицинской продукции создан электронный каталог «Сделано в Москве». В него вошли 178 товаров, их представляют 65 столичных компаний. Также стартовал пилотный проект по продвижению медицинской продукции на рынки e-commerce. Он позволит вывести компании Москвы на крупнейшую в мире бизнес-платформу Alibaba.com.

Кроме того, Москва развивает медицинский туризм. Он пользуется спросом у граждан Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама и Израиля. В 2018 году состоялось провели 14 выставок с медицинской тематикой, еще две планируется провести до конца года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минпромторга, в России к 2030 году выпуск медицинских изделий вырастет в 3,5 раза, объёмы экспортных поставок возрастут в 10 раз. Кроме того, планируется регистрировать не менее 100 новых медицинских изделий российского производства ежегодно начиная с 2019 года.

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